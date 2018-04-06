ماكرون يحث بوتن على استخدام نفوذه لإنهاء الصراع في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( غرفة الأخبار )



تحدث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتن هاتفيا الجمعة، ودعا ماكرون روسيا لاستخدام نفوذها في إنهاء الصراع في سوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسي. وأضاف أن الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة تنظيم داعش المتشدد إلى المنطقة.



وقال قصر الإليزيه في بيان: "أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكري الذي حدث في الشهور الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين"، وأضاف أن الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة تنظيم داعش المتشدد إلى المنطقة، وقال القصر إن ماكرون عبر عن أمله في أن يمهد الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا لتقدم ملموس صوب التوصل لحل في سوريا.

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