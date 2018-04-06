ماذا ينتظر شباب ليبيا من الانتخابات القادمة؟
أخبار الان - مصراته- ليبيا ( محمد عقوب)
يامل شباب ليبيا في تغير الواقع نحو الافضل من خلال الانتخابات القادمة و يعد ملف الاعمار و التشغيل من اكبر التحديات التي يتوجب على المسؤولين وضع خطط و استراتيجيات للعمل عليها و مشاركة الشباب فيها بنسبة اكبر في المرحلة القادمة.
محمد أبو سنينة". وهو أحد الشباب الليبي ممن يرى اليوم في تجربة الانتخابات التشريعية القادمة في ليبيا فرصةً للتغيير نحو واقع أفضل يُحسن من أوضاع الشباب في ليبيا ليكونوا القوة الفاعلة والمؤثرة نحو مستقبل أفضل ... قابلناه وتحدثنا معه حول مطالبه من المرشحين للانتخابات في ليبيا ورؤيته لمستقبل البلاد. يقول محمد وهو أحد الشباب الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني بأن إجراء الانتخابات في ليبيا فرصة حقيقية يجب أن يستثمرها الساسة والشباب في ليبيا على حدّ سواء، وهي تأتي اليوم لتحقيق عدة مطالب ننادي بها نحن الشباب في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد، ولكن إذا كان من مطالب وآمال نعلق آمالنا في تحققها من قبل المرشحين فهي تتلخص في عودة الاستقرار الأمني وفتح المجال أمام الشباب للانخراط في الأعمال المدنية وترك السلاح وفتح مزيد من فرص العمل للشركات وجلب الاستثمارات.
الشباب في ليبيا اليوم وبعد أن وجدوا أنفسهم أمام مستنقع كبير من الأزمات والصراعات السياسية، واستبعادهم عن مصانع القرارات ... تتحول أنظارهم اليوم أمام تحول جديد هذه المرة ... إلى انتخابات تحسن من واقع الخدمات وفرص العمل إعادة الإعمار ... حيثُ قابلناهم في هذا المقهى وسط مدينة مصراتة الليبيّة وهم يحملون معهم أحلاماً ومطالب تنتظر التحقق ورؤيتها على بالفعل على أرض الواقع. ويقول لي معاذ الصفروني وهو طالب في كلية الاقتصاد بأنه يعول على المرشحين أن تكون لديهم رؤية واضحة للقطاع الاقتصاد لإنشاء اقتصاد قوي وجلب الاستثمارات الخارجية وإيجاد حل لأكبر مشكلة تواجه الليبيين حالياً وهي نقص السيولة المالية، وزيادة القوة الشرائية للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية لأنه بإيجاد حل لهذه المشكلة فإن العديد من مشاكل ليبيا ستُحلّ معها.
ويقول عبد العزيز النعيري المتخرج حديثاً من كلية الهندسة بأن ملف إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب في ليبيا يجب أن يكون لدى المرشحين رؤية واضحة لهذا الملف المهم ويجب أن تكون هناك إعادة بناء من جديد وليس إعادة إعمار.
وفي السياق ذات التقينا مع المحامي الشاب يوسف غباقوالذي يرى في حدوث الانتخابات التشريعية في ليبيا استحقاق وطني مهم أمام حلحلة العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والأمني وتوحيد المؤسسات أمام الانقسام السياسي بين مختلف الأطراف وإيجاد حل لخطر التشكيلات المسلحة الإرهابية والتي تتمثل في تنظيم داعش والذي لا يزال قائم في ليبيا، فهو يرى في الانتخابات حل لكل تلك الإشكاليات، لايزال أمام الشباب الليبي اليوم الكثير من أجل تطوير العمل المدني والوقوف صفاًأمام استحقاق وطني على صعيد بناء الدولة، والخروج من الأوضاع المتردية التي فرضتها الفوضى على مدار سنوات عديدة..
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