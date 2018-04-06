البنتاغون: لا تغيير في المهمة العسكرية في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أكد البنتاغون الخميس أن المهمة العسكرية الأمركية في سوريا لم تتغير وأن العسكريين الامريكيين باقون في هذا البلد في الوقت الحاضر، وذلك بعد أيام على اعلان الرئيس دونالد ترامب إنه يريد اخراج قواته من البلد الغارق منذ سبع سنوات في الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون داينا وايت للصحافيين "هدفنا في سوريا هزيمة تنظيم داعش. واضافت "تلك المهمة لم تتغير".

وكان ترامب أثار قلقا لدى المؤسسة العسكرية الثلاثاء عندما قال إنه يريد القوات الامريكية "خارج" سوريا. ويخشى العديد من كبار مساعديه من انسحاب سابق لأوانه قد تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى.

وتعهّد البيت الابيض الأربعاء "نهاية سريعة" للمهمة الامريكية في سوريا، لكنه لم يحدّد موعدا زمنيا للانسحاب. بدوره أكد متحدث آخر باسم البنتاغون هو اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي أن سياسة الجيش الاميركي لم تتغير.

وقال "لطالما اعتقدنا أنه مع بلوغنا النهاية ضد تنظيم داعش في سوريا، سنقوم بتعديل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي لم يتغير أي شي في ذلك الموضوع".

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية منذ اواخر 2014 تحالفا عسكريا دوليا ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

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