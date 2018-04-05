ليبيا تتسلم أخطر اثنين من قيادات القاعدة وأوامر غامضة بنقلهم

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا



وصلت رحلة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس إلى العاصمة طرابلس، والتي تحمل أخطر قيادات إرهابية ليبية مفرج عنها من غوانتانمو، وهم سالم عبدو سالم غريبي، وعمر خليف محمد أبوبكر مهجور، والمفرج عنهم بعد سجنهم لمدة 14 عاما.

وأكدت مصادر ليبية أن الطائرة التي تقل عددا من المواطنين الليبيين توقفت في مطار معيتيقة بطرابلس، وتم إنزال كافة المدنيين، موضحة أن أوامر عليا غامضة صدرت بنقل الإرهابيين إلى مدينة مصراتة وعدم إنزالهم في طرابلس، مشيرة إلى وصول الطائرة إلى المدينة التى تضم عدد كبير من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة.

وكانت السلطات الامريكية قد طلبت من السلطات السنغالية ترحيل الإرهابيين الليبيين المتواجدين على أراضيهما إلى طرابلس عبر تونس، ويصنف الإرهابيين كأخطر قيادات تنظيم القاعدة، وأعلن البنتاجون الإفراج على آخر سجينين ليبيين بسجن جوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة اللذان ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم فى أفغانستان منتصف عام 2002 عقب اجتياحها للبلاد لقتال تنظيم القاعدة..

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