قوات الشرعية اليمنية تحرز تقدما في معقل الحوثيين بصعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

أحرزت قوات الشرعية اليمنية باسناد من مقاتلات التحالف العربي تقدما جديدا في مديرية كتاف في محافظة صعدة، المعقل الرئيس اللمتمردين الحوثيين، وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية شنت هجوما واسعا على مواقع الإنقلابيين شمالي كتاف، مؤكدة أن المعارك أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، وفي محور البقع في صعدة، سيطرت قوات الشرعية على نحو عشرة كيلومترات وقطعت خط الإمداد الرئيسي للحوثيين بين مركز المحافظة ومديرية المليل.

حققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي اليوم، تقدماً جديداً في مديرية "كتاف" بمحافظة صعدة، شمال اليمن، وقال مصدر عسكري وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال "الوسواس الأصغر" و"الوسواس الأكبر" التي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم".

وأضاف أن القوات شنت هجومًا واسعًا على مواقع المليشيا الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه "وادي الفرع"، وتمكنت من تحرير جبل "برج السديس" وجبال "السبعة" و"الثمانية" وصولاً إلى تحرير تباب "القناصين" ومنطقة الصوح، كما تمكنت قوات الجيش من تحرير سلسلة جبال "طور الهشيم" المطلة على "وادي الفرع"..

اقرأ أيضا:

قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة



