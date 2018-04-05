الشرطة المصرية تقتل 3 ارهابيين في مدينة الاسماعيلية

اخبار الآن | الاسماعيلية - مصر - (وكالات)

قُتل 3 إرهابيين وصفتهم قوات الأمن المصرية بشديدي الخطورة في تبادل ٍ لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة الإسماعيلية شرقي البلاد.

وزارة الداخلية المصرية قالت إن ذلك يأتي في إطار تعليماتِ وزير الداخلية بملاحقة الخلايا الإرهابية الخطرة، وضبطِ كل الخارجين على القانون.

وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء، وهي جماعة ولاية سيناء التي قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013، وشنت هجمات في مناطق أخرى في البلاد.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية كبرى ضد المتشددين في شمال سيناء منذ فبراير الماضي.

كما تواجه مصر جماعات متشددة أصغر شنت هجمات في مناطق متفرقة بالبلاد.

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