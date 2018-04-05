اجتماع ثلاثي لبحث قضايا شائكة بشأن سد النهضة

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (وكالات)

تُستأنف في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في كل من مصر والسودان واثيوبيا ، في إطار ما تم الإتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاث في شهر كانون الثاني يناير الماضي. ويهدف الإجتماع الثلاثي الذي كان مقررا في شهر شباط فبراير الماضي، إلى تسوية القضايا الشائكة حول سد النهضة، الذي تشيّده أثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

يجتمع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث تطورات ملف سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على نهر النيل الأزرق.

ونقلت أسوشيتدبرس عن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الأربعاء، أن الاجتماع يهدف إلى تسوية قضايا شائكة حول سد النهضة.

وكان الاجتماع مقررا في فبراير الماضي، لكنه تأجل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في إثيوبيا، وتخشى مصر من أن يسفر السد، الذي شارف العمل فيه على الانتهاء، عن تقليص حصتها في مياه النيل، حيث تعتمد على تغطية معظم احتياجاتها المائية..

اقرأ أيضا:

السودان تعلن حالة الطوارئ 6 أشهر بولايتي شمال كردفان وكسلا





