مقتل مسؤول الدعم اللوجستي لدعش في ديالى

أخبار الآن | ديالى - العراق (وكالات)

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة التي تنفذ عملية عسكرية واسعة لمطاردة بقايا مسلحي داعش أعلنت قتلها مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم خلال عملية إستباقية في جبال حمرين من جهة ديالى.

مصادر عسكرية عراقية أكدت أن القوات الأمنية وخلال تعقبها لفلول داعش تمكنت وفق معلومات إستخباراتية من قتل القيادي بداعش "أبو نبيل العراقي" مع سبعة من معاونيه , موضحة أنه كان المسؤولَ عن الدعم المالي والتسليحي لمقاتلي داعش.

أضافت المصادر العسكرية العراقية أن مقتل الأرهابي في داعش "أبو نبيل العراقي" يعتبر ضربة قاصمة للخلايا الإرهـابية النائمـة في تلال حمرين من جهة محافظة ديالى , مشيرة الى أن القوات الأمنية العراقية عثرت بحوزته أيضاً على وثائق و معلومات عن تلك الخلايا الإرهابية والتي من شأنها أن تسرع في القضاء على تلك العصابات.

من جهتها أعلنت قيادة عمليات ديالى نتائج العملية العسكرية التي جرت في منطقة الخلاوية شمال شرقي المحافظة و قالت إنه جرى تنفيذ عمليات دهم و تفتيش لمنطقة الخلاوية التابعة الى ناحية قره تبه شمال شرقي ب‍عقوبة و أسفرت عن تدمير طيران الجيش والقوة المنفذة عجلات لفلول داعش و آليات ناقلة و خمسة زوارق و نفق تحت الأرض و مضافات الى جانب العثور على عبوات ناسفة.

و أضافت قيادة عمليات ديالى أن القوات العراقية التي شاركت في العملية العسكرية تتمثل بفرقة المشاة الخامسة التابعة للجيش العراقي و قوات شرطة ديالى بدعم و إسناد من قوات عشائرية وشعبية.

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