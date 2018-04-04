بوتين يحذر من هجمات لداعش و واشنطن مستمرة بمحاربة التنظيم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)‏



حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه على الرغم من أن داعش هُزم في ‏سوريا لكنه لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبإمكانه الهجوم على دول عدة في ‏أنحاء العالم‎.‎

بوتين ذكر أيضاً في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية قوله ‏‏"من الواضح أنه برغم وضع داعش العسكري فإن هذه المجموعة الإرهابية لا ‏تزال تحتفظ بقدرة تدميرية كبيرة وبالقدرة على تغيير أساليبها سريعا.‏

كما أشار بوتين في برقية للمشاركين بمؤتمر موسكو للأمن الدولي إلى أن ‏الهياكل المتطرفة الأخرى هي أيضا خطر كبير , منبهاً إلى ضرورة للتفكير ‏بأشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف الذي من شأنه أن يسمح بتوطيد المكاسب ‏التي تحققت في مكافحة الإرهاب ومنع المزيد من إنتشار هذا التهديد.‏

تاتي تصريحات بوتين بعد قليل من تأكيد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ‏أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا ‏لم تنته بعد , وأضاف أن واشنطن ستكمل تلك المهمة.‏

من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت ‏مكغورك لمنتدى في واشنطن إن الولايات المتحدة موجودة في سوريا لقتال ‏داعش وهذه مهمة أمريكية لم تنتهِ بعد.‏

و مع خسارة داعش معاقله في العراق وسوريا وليبيا , فقد ذكرت تقارير دولية ‏أن هذا التنظيم لم يقوّض من محاولاته التغلغل في العالم الافتراضي من خلال ‏توظيف بدائل أخرى لا تعتمد فحسب على وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية ‏وإنما توجد أخرى بديلة إضافة إلى التواصل عبر رسائل مشفرة لبرنامج فيسبوك ‏والتيليغرام الذي تكثّف استخدامه مؤخراً سواء من أجل التأثير الآيديولوجي ‏والإستقطاب أو التحريض للقيام بهجمات إرهابية.‏

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