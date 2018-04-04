بوتين يحذر من هجمات لداعش و واشنطن مستمرة بمحاربة التنظيم
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه على الرغم من أن داعش هُزم في سوريا لكنه لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبإمكانه الهجوم على دول عدة في أنحاء العالم.
بوتين ذكر أيضاً في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية قوله "من الواضح أنه برغم وضع داعش العسكري فإن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرة تدميرية كبيرة وبالقدرة على تغيير أساليبها سريعا.
كما أشار بوتين في برقية للمشاركين بمؤتمر موسكو للأمن الدولي إلى أن الهياكل المتطرفة الأخرى هي أيضا خطر كبير , منبهاً إلى ضرورة للتفكير بأشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف الذي من شأنه أن يسمح بتوطيد المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب ومنع المزيد من إنتشار هذا التهديد.
تاتي تصريحات بوتين بعد قليل من تأكيد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا لم تنته بعد , وأضاف أن واشنطن ستكمل تلك المهمة.
من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت مكغورك لمنتدى في واشنطن إن الولايات المتحدة موجودة في سوريا لقتال داعش وهذه مهمة أمريكية لم تنتهِ بعد.
و مع خسارة داعش معاقله في العراق وسوريا وليبيا , فقد ذكرت تقارير دولية أن هذا التنظيم لم يقوّض من محاولاته التغلغل في العالم الافتراضي من خلال توظيف بدائل أخرى لا تعتمد فحسب على وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية وإنما توجد أخرى بديلة إضافة إلى التواصل عبر رسائل مشفرة لبرنامج فيسبوك والتيليغرام الذي تكثّف استخدامه مؤخراً سواء من أجل التأثير الآيديولوجي والإستقطاب أو التحريض للقيام بهجمات إرهابية.
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