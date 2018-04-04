القوات العراقية ترصد طرق هروب فلول داعش من تلال "حمرين"

أخبار الآن | حمرين - العراق (وسام يوسف)

نقل مراسل أخبار الآن عن ضباط في قيادة عمليات دجلة تأكيدها أن نشاط فلول تنظيم داعش في حوض منطقة الميتة ضمن تلال حمرين الواصلة مع محافظة صلاح الدين بلغ مستويات تستدعي توجيه ضربات جوية، و أكد هؤلاء الضباط لمراسل أخبار الآن أن داعش كان يملك آلياتٍ تثقيلةً لحفر الأرض و قد إستغلها في حفر أنفاق كبيرة في تلال حمرين بهدف توفير المساحة الملائمة لتخفي و هروب فلوله وبقايا مسلحيه والذي يجري رصده عن بعد.

و كان قادة عسكريون و مسؤولون محليون عراقيون في محافظة ديالى أكدوا أن قوات أمنية مشتركة ضبطت مضافات لتنظيم داعش في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة، و أوضح هؤلاء المسؤولون أن قوة أمنية مشتركة ضبطت مضافة لتنظيم داعش في بساتين حنبس الواقعة شمال شرقي بعقوبة إحتوت على أسلحة و ذخائر مختلفة و أن هذه القوات قامت بتدميرها , مشيرة الى أن ضبط المضافة جرى وفق معلومات إستخبارية دقيقة.



وكانت الأجهزة الأمنية العراقية ضبطت مؤخراً العديد من مضافات داعش في مناطق متفرقة من تلال حمرين من جهة محافظة ديالى خلال عمليات تمشيط واسعة.

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