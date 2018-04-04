الحريري يسـحب فتيل التوتر مع "جنبلاط" و "جعجع"

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)



في لقاء تاريخي هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة، نجح المبعوث السعودي لدى لبنان، نزار العلولا، في عقد لقاء مصالحة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وقالت مصادر صحفية مطلعة إن اللقاء يعتبر بداية تفاهمات بين الأحزاب الثلاثة، التي كانت أطرافًا رئيسية في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في خمسينات القرن الماضي وانتهت في التسعينات بوساطة سعودية، وهو ما يعرف باتفاق الطائف، وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن العلولا قد أكد للمسئولين اللبنانيين الذين التقاهم يوم الاثنين الماضي في بيروت وبعبدا، أن "لبنان في قلب القيادة السعودية وفكرها".

وسلم العلولا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دعوة رسمية لزيارة المملكة..

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