التحالف العربي يدعو إلى رقابة دولية على ميناء الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية، ومنع استخدامه قاعدةً عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة الدولية.

ويأتي ذلك بعد عدوان حوثي إيراني استهدف إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، وباءت محاولة الهجوم بالفشل، بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع.

وصرح الناطق الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن هذا الهجوم الإرهابي يشكّل تهديداً خطراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ودمرت مقاتلات التحالف، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، منصة إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في الفازة في جبهة الساحل الغربي.

كما استهدفت مقاتلات التحالف والمدفعية خنادق تحتوي على أسلحة وتعزيزات وآليات عسكرية دفعت بها الميليشيا نحو مديرية الجراحي، إضافة إلى مستودعات ذخائر ومواقع الميليشيا في منطقة العمري التابعة لمديرية ذباب.

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