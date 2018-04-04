إفشال هجوم حوثي استهدف ناقلة نفط سعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (رويترز)



قال المتحدثُ بإسمِ قواتِ التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن ناقلة نفطٍ سعودية في البحرِ الأحمر أصيبت في هجومٍ شنهُ الحوثيون قبالةَ ميناءِ الحديدة اليمني.

أوضحَ المالكي أن محاولةَ الهجوم باءت بالفشل بعد تدخلِ إحدى سفنِ القواتِ البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتجَ عن ذلكَ الهجوم تَعرُض الناقلة لإصابةٍ طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وشدد العقيد المالكي على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما قد يتسبب أيضاً بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية، وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق الإجراءات والوسائل كافة لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً، وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأكد مرة أخرى أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية، ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة.



اقرا ايضا

مدفعية الجيش اليمني تدك مسقط رأس الحوثي للمرة الأولى