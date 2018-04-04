إسرائيل تقول انها احبطت هجوما على سفينة قبالة غزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد احتجاجات جماعية على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يوم الجمعة الماضي، حيث قتل 18 فلسطينيا، اعتقلت اسرائيل 10 فلسطينيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم على سفينة تابعة للقوات البحرية قبالة سواحل قطاع غزة.

ووجه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي اتهاما لقائد الخلية المزعوم، وقال إن استجواب أمين جمعة كشف عن خطة لإرسال قارب نحو السفينة ثم إطلاق صاروخ عليها، كما خطط المسلحون لخطف الجنود الجرحى على متنها لمقايضتهم بأسرى فلسطينيين في المستقبل.

للمزيد:

الأزمة الاقتصادية تدفع الفسلطينيين للتفكير بخياراتهم مرتين

لكل هذه الأسباب الفلسطينيون بحاجة لنظام سياسي جديد