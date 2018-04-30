عشرات القتلى من قوات النظام وميليشيات إيرانية في قصف مجهول

أخبار الآن | حماة - سوريا (صحف)

قتل 40 فردا من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية وجرح حوالي 60 اخرين خلال تعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي، حسب ما أكد ناشطون.



وذكرت مصادر محلية سورية، أن من بين القتلى 18 فردا من الميليشيات الإيرانية قضوا جراء الانفجارات والحرائق الضخمة التي اندلعت في جبل البحوث 47 جنوب مدينة حماة، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم، إلا أن تقارير أكدت وقوف إسرائيل وراء الهجوم.

وأوضحت المصادر أن من بين الجرحى القيادي ومسؤول المركز الإيراني، حيان طلال محمد، نتيجة سقوط صواريخ عدة على المركز الإيراني الواقع بين مدينة سلحب وقرية نهر البارد في ريف حماة الغربي.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن "عدوانا جديدا تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية"، دون أن يحدد هوية الجهة التي قصفت المقرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الحموي ومحافظة حلب، "ناجمة عن استهداف صاروخي تعرض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومناطق ثانية بالقرب من بلدة سلحب.

وتتمركز داخل مقر اللواء 47 في حماة قوات النظام وعناصر إيرانية، وفق المرصد الذي أضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي أسفر عن "اندلاع نيران من المناطق المستهدفة"، مشيرا إلى أنه "لم تعلم حتى اللحظة مصدر الصواريخ التي استهدفت المناطق أنفة الذكر، ولا معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية".

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