صواريخ مجهولة تقتل إيرانيين بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أكد ناشطون مقتل 40 فردا وإصابة 60 آخرين من قوات النظام والميليشيات الإيرانية خلال تعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري بريفي حماة وحلب لقصف صاروخي.

مصادر محلية سورية ذكرت مساء الأحد، أن من بين القتلى 18 فردا من الميليشيات الإيرانية من جراء الانفجارات والحرائق الضخمة الناتجة عن قصف اندلعت في اللواء 47 قرب جبل البحوث جنوبي مدينة حماة، فيما لم تتبنى أي جهة الهجوم.

وأوضحت المصادر أن من بين الجرحى القيادي ومسؤول المركز الإيراني، حيان طلال محمد، نتيجة سقوط صواريخ عدة على المركز الإيراني الواقع بين مدينة سلحب وقرية نهر البارد في ريف حماة الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الحموي ومحافظة حلب، ناجمة عن استهداف صاروخي تعرض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومناطق ثانية بالقرب من بلدة سلحب.

وتتمركز داخل مقر اللواء 47 في حماة قوات النظام وعناصر إيرانية، وفق المرصد الذي أضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

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