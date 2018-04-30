ثلاثة قتلى في سقوط طائرة نقل في حقل نفطي في ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص في حادثة سقوط طائرة نقل ليبية بعد وقت قصير من إقلاعها، على مدرج قرب حقل الشرارة النفطي بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الشركة فإن الطائرة بعد سقوطها انفجرت في الصحراء على بعد كيلومترين تقريبا من منشآت الحقل النفطي، وأن الطيارين ومساعد طيار لقوا مصرعهم في الحادث ، وجرى نقل شخص رابع من الطاقم إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.



وكانت شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة، استأجرت الطائرة العسكرية (سي-130) التي قامت بتسليم 18 طنا من إمدادات الطعام والصيانة للحقل الواقع في جنوب غرب البلاد.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن أكاكوس اضطرت لاستئجار الطائرة بسبب إغلاق الطريق المؤدي للحقل النفطي فضلا عن الوضع الأمني.

وقالت المؤسسة إنها تحقق في ملابسات الحادث.

ويذكر أن حقل الشرارة مهم للمساعدة في تحسين الاقتصاد الليبي، لكن إنتاجه تعطل عدة مرات بعد أن أغلقته جماعات مسلحة واحتجاجات ومشاكل أمنية أخر.

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