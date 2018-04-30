الجبال السود تؤمن مناطق شمال ‏وغرب حضرموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد متحدث عسكري يمني تأمين مناطق شمال وغرب حضرموت بعد يوم واحد من بدء عملية الجبال السود العسكرية لمواجهة مسلحي تنظيم القاعدة في تلك المناطق.



وأوضح الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقرها مدينة ‏المكلا أن قوات النخبة الحضرمية نفّذت انتشاراً واسعاً وكبيراً في تلك المناطق وتمت ‏السيطرة على نقاط تمركز في بعض الطرق كان يقيمها التنظيم الإرهابي بين الحين والآخر ‏لإرهاب السكان وإظهار تواجده فيها.

وأضاف الجابري في تصريح لوسائل الإعلام المحلية هناك، أن القوات أمَّنَت الطرق المؤدية لمحافظة ‏حضرموت من جهة الشمال والغرب وتمركزت على أهم المداخل والمخارج فيها، مشيداً بالتغطية الجوية الكبيرة والمساندة الفعالة التي قدمتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية للجيش اليمني في دعم الانتشار وتأمين تلك المناطق. ‏

وكانت قيادة الجيش في حضرموت قد أطلقت عملية عسكرية حملت اسم " الجبال السود" ضمن ‏الجهود المستمرة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ومكافحة الإرهاب وإرساء الأمن في مناطق ‏حضرموت كافة بدعم من قوات التحالف العربي.

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