هاف بوست الدولي" يسحب ترخيص "هاف بوست عربي" القطري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

أعلنت إدارة موقع "هافينغتون بوست" الدولي إغلاق الشراكة، والتوقف عن النشر في "هافنغتون بوست عربي"الذي كان يستغل العلامة التجارية الدولية للموقع الأمريكي الشهير، عن طريق شركة "إنتيغرال ميديا" المملوكة في جزئها الأكبر للمدير الأسبق لقناة "الجزيرة" القطرية والإخواني البارز وضاح خنفر.

كما أجبرت الشركة الدولية الإدارة القطرية على تغيير اسم الموقع خوفًا على الاسم التجاري لـ "هافينغتون بوست" من التشويه، حيث كانت تغطي منصة هافينغتون بوست عربي اخبار الشرق الأوسط بنزعات هجومية وتعمل ضد سياسات الدول العربية المقاطعة لقطر.

وأوضح الموقع الدولي على لسان المديرة الدولية لموقع هاف بوست، لويز روغ، اتفاق الطرفين، على سحب ترخيص هاف بوست عربي، والتوقف عن التعامل بهذه العلامة التجارية بعد "إعادة تقييم المحتوى" بالعربية الذي يُصدره الموقع.

وقالت الصحافية الأمريكية السابقة المعروفة : "اعتباراً من 31 مارس (آذار) اتفقنا بالتراضي على إنهاء الشراكة بين هافينغتون بوست وهافنيغتون بوست عربي، والتوقف عن النشر في هاف بوست عربي".

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