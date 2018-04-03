محمد بن سلمان: إيران والإخوان والجماعات الإرهابية مثلث الشر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن إيران وجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية، أركان مثلث الشر في العالم.

وأشار ولي العهد السعودي في حوار مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية‎، إلى أن قادة تنظيميْ القاعدة وداعش كانوا كلهم في الأصل أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، ولكن بنشر السلام.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن النظام الإيراني الذي يحاول نشر فكره المتطرف عبر الترويج لولاية الفقيه، يسعى لذلك اعتقادا منهم أن الإمام المخفي سيظهر وسيعود ليحكم العالم من إيران وينشر الإسلام حتى في الولايات المتحدة.

وهم يروجون لذلك كل يوم منذ الثورة الإيرانية في عام 1979م. وهذا الشيء مسلم به في قوانينهم وتثبته أفعالهم، حسب قوله.

وفيما يتعلق بتنظيم جماعة الإخوان المسلمون الإرهابية، قال الأمير محمد بن سلمان، إن التنظيم المتطرف، يسعى أيضا بدوره إلى استخدام النظام الديمقراطي من أجل حكم الدول ونشر الخلافة في الظل تحت قيادتهم المتطرفة في شتى أنحاء المعمورة، ومن ثم سيتحولون إلى إمبراطورية حقيقية متطرفة يحكمها مرشدهم.

وحول الجزء الثالث من المثلث المتمثل في الإرهابيين، أكد ولي العهد السعودي، أن تنظيمي القاعدة وداعش يسعيان بالقوة إلى إجبار المسلمين والعالم على أن يكونوا تحت حكمهم وأيديولوجيتهم المتطرفة، مشيرا إلى أن قادة تنظيم القاعدة وقادة تنظيم داعش كانوا جميعا في الأصل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمون. مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وقائد تنظيم داعش.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن "هذا المثلث يروج لفكرة أن الله والدين الإسلامي لا يأمرنا بنشر الرسالة فقط، بل بناء إمبراطورية يحكمونها بفهمهم المتطرف، وهذا يخالف شرعنا وفهمنا".

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن، كل هذه البلدان تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، فيما مثلث الشر لا يريد القيام بذلك.

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