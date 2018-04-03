قوات عراقية تقتل والي شمال الرمادي لدى داعش عمر صفوك

... داعش تعاقب الأتارب بريف حلب وتقطع عنها الكهرباء قال مراسل "أخبار الآن" إن مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، لاتزال تعيش في حالة ظلام دامس منذ ما يزيد على 10 أيام، بعد سيطرة "داعش" على محطة الكهرباء في بلدة "أورم".

... هذا ما خلفه فلول داعش وراءهم وقع فلول داعش وقادتهم الفارون في مأزق كبير بسبب ضغوط عسكرية وغارات جوية تلاحقهم أينما هربوا سواء الى مناطق جبلية أو صحراوية غربي العراق وفي شرق نهر الفرات

... بعد استهدافهم في الصحراء.. آمال داعش بتدمير ليبيا تتضاءل بعد خسارته لمدينة سرت الليبية، هل سيستطيع داعش العودة من جديد؟ رغم خسائره الكبيرة، إلا أن التنظيم بالتأكيد يرغب في إعادة جمع مقاتليه ومهاجمة المدن الليبية والمواطنين الليبيين في كل فرصة تسنح له

... إتفاق على إجلاء مدنيين من دوما في الغوطة الشرقية توصلَ جيشُ الإسلام، أحد فصائل المعارضة السورية وروسيا إلى اتفاقٍ جزئي يقضي بإجلاءِ 1300 مدني من الراغبين في الخروجِ من دوما بغوطةِ دمشق الشرقية..

... 40 منتسبا في الدفعة الثانية من برنامج شباب الإمارات أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات إطلاق الدفعة الثانية من برنامج شباب الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، بمشاركة 40 منتسباً من الجهات الحكومية الاتحادي