قوات عراقية تقتل والي شمال الرمادي لدى داعش عمر صفوك
أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)
أفاد مراسلُ أخبار الآن بمقتل ثلاثةٍ من قادة فلول داعش خلال العملياتِ العسكرية التي تُنفذها القوات العراقية المشتركة لمطاردتهم في المناطقِ الصحراوية شمالي محافظة الأنبار غربي العراق بينهم قيادي كبير في التنظيم.
مصادرُ عسكرية عراقية أكدت لمراسل أخبار الآن أن قوةً أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة الأنبار قتلت ثلاثةًً من بقايا مسلحي داعش وقادتهم بينهم ما يسمى بوالي شمال الرمادي المدعو عمر صفوك خلال عمليةٍ أمنية إستباقية تم تنفيذُها في صحراء الثرثار.
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