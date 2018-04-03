خروج أكثر من 1100 مقاتل ومدني من دوما إلى شمال سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

غادرت اكثر من 21 حافلة تقل مقاتلين من جيش الإسلام ومدنيين مساء الإثنين الغوطة الشرقية قرب دمشق باتجاه شمال البلاد بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد ان 1146 من جيش الإسلام وعائلاتهم خرجوا من دوما إلى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي بموجب اتفاق أعلنته روسيا، في حين لم يصدر جيش الإسلام حتى اللحظة أي تعليق على الاتفاق.

وكان الجيش الروسي اكد الأحد أنه توصل لاتفاق مبدئي بشأن انسحاب مقاتلي جيش الإسلام من مدينة دوما في الغوطة الشرقية آخر معاقل العارضة هناك دون أن يؤكد ما إذا كان الاتفاق سيشمل انسحاباً كاملاً أم لا.

وقال الجنرال يوري يفتوشنكو، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن المقاتلين سيسلمون خرائط للمناطق الملغومة والأنفاق وهم يغادرون منطقة دوما، كما يتعين عليهم طواعية إزالة الألغام من المباني وإخلاء طرق النقل الرئيسية من المتاريس.

في حين نفى جيش الإسلام نفى أن يكون قد وافق على الاستسلام ومغادرة دوما.

أما من جهة المعارضة السورية، فنفى عضو هيئة المفاوضات السورية هادي البحرة مساء الأحد أن يكون جيش الإسلام قد توصل إلى اتفاق نهائي في دوما، مشيرا إلى أن مفاوضات جدية تبحث سلامة المدنيين في تلك المنطقة.

وأكد البحرة في مقابلة سابقة مع "الحدث" عدم وجود أية مواعيد لتفعيل المسار السياسي، مشيرا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن لتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التوتر التي تشهد خروقات مستمرة.

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