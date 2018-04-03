تراجع حدة المواجهات في المنطقة الحدودية داخل قطاع غزة

أخبار الآن| غزة - الاراضي الفلسطينية (وكالات)

تراجعت حدة المواجهات في المنطقة الحدودية داخل قطاع غزة بعد يوم الجمعة الدامي لكن التوتر لا يزال قائماً مع استمرار الاعتصامات والدعوة الى مزيد من المسيرات والتجمعات.

الهيئة الوطنية العليا المشرفة على مسيرة "العودة الكبرى" اعلنت ان المواطنين يواصلون لليوم الرابع "التدفق اليومي الى الخيام" المقامة على بعد مئات الامتار من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع اسرائيل .

الى ذلك توفي شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضي، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى

وأصيب الشاب فارس الرقب (29 عاما) خلال المواجهات على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وكان يتلقى العلاج في مستشفى "غزة الأوروبي" في المدينة.

عدد قتلى القناصة الإسرائيليين ارتفع في هذه المواجهات إلى 17 قتيلا، بالإضافة إلى نحو 1700 جريح، جراح العشرات منهم خطيرة.

وتواصلت المواجهات قرب السياج الحدودي حيث احتشد الاثنين عشرت الشبان والصبية على بعد عشرات الامتار من السياج شرق مدينة غزة وأشعل بعضهم اطارات السيارات. ومساء الاثنين اعلنت وزارة الصحة في غزة ان "حصيلة الاصابات في اليوم الرابع من مسيرة العودة بلغت 12 اصابة ". وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع واحيانا العيارات النارية لتفريقهم.

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