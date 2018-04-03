الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية في لحج والوجوف

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرز الجيش اليمني، تقدماً جديداً في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، بعد أن حرر مواقع استراتيجية وسط معارك كثيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل جالس الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل".

وتابع: "تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من الميليشيا الانقلابية".

وأشار إلى أن الجيش اليمني يقف على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المسليشيا الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي في بيان آخر، إن "قوات الجيش شنت، هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات المتبقية في مديرية برط، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها "جبل الشعير" الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة.

وذكر المصدر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

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