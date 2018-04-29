وصول تعزيزات عسكرية لـ"سوريا الديمقراطية" في الرقة

أخبار الآن | الرقة -سوريا (صحف)



وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قوات سوريا الديمقراطية اليوم، قادمة من مناطق سيطرتها في مدينة الرقة شمال سوريا، إلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية أن هذه التعزيزات تأتي تحضيرا للعملية العسكرية المرتقبة ضد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الهجين بريف دير الزور الشرقي.

وأوضحت المصادر أن تعزيزات مشابهة وصلت منذ أيام من حقل العمر النفطي، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية من ريف الحسكة الجنوبي إلى جبهات تنظيم داعش في ريفي دير الزور والحسكة، ويتركز وجود مسلحي تنظيم داعش حاليا في المنطقة الممتدة من شمالي البوكمال شرقي البلاد باتجاه منطقة الميادين، مع المساحات الضيقة غرب وشرق نهر الفرات، بخط طوله حوالي 60 كيلومترا.

ومن أهم القرى في هذه المنطقة العشارة وأبو حمام وهجين والجلاء وسوسة، التي تقع على ضفتي الفرات، كما يوجد مسلحون في منطقة وادي اليرموك في ريف محافظة درعا، جنوبي سوريا، على المثلث الأردني السوري والجولان السوري.

يذكر أن تنظيم داعش خسر مراكزه الأساسية ذات الثقل السكاني في سوريا منذ 2015 وحتى بداية 2018، وتراجعت مناطق سيطرته وانحصرت في مناطق قليلة بعد هزائمه الكبيرة في سوريا أمام قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل من الجيش الحر، وخسر التنظيم معاقله في حلب والرقة ودير الزور والباب، وقبلها منبج ومارع وقرى وبلدات شمال حلب، إضافة لخسارته مطار الطبقة ومدينة تدمر ومواقع أخرى في ريف حمص الشرقي.



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