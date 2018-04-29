واشنطن: صواريخ الحوثي قادمة من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مسؤولون أمريكيون يرافقون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت من أولوياتها التعامل مع الصواريخ الإيرانية لاسيما تلك التي تزود بها طهران ميليشيات الحوثي.



و قال المسؤولون لصحافيين في الرياض إن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية قادمةٌ من إيران , مشيرين الى أن تصرفات طهران تزود الحوثيين بالصواريخ تهدد بذلك المدنيين في المنطقة.

و أبدى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تشددا تجاه إيران متهما إياها بالعمل على زعزعة إستقرار المنطقة في حين إلتقى كبار المسؤولين السعوديين قبل أن يتوجه إلى إسرائيل في إطار جولة هدفها حشد الدعم ضد طهران.

كما إلتقى بومبيو الذي وصل السبت إلى الرياض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي العهد محمد بن سلمان على وليمة عشاء.

و يزور بومبيو خلال ثلاثة ايام السعودية وإسرائيل إلى جانب الأردن وسيبحث بصورة خاصة خلال لقاءاته الاتفاق الموقع مع طهران لتقييد برنامجها النووي.

وإتهم بومبيو طهران بعد إجتماعاته في الرياض بالعمل على زعزعة المنطقة.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير إن إيران تعمل على زعزعة المنطقة وتدعم الميليشيات والجماعات الارهابية وتعمل كتاجر سلاح إذ إنها تسلح ميليشيات الحوثي في اليمن و تقوم بحملات قرصنة ألكترونية. وتدعم نظام الأسد الذي وصفه بالقاتل.

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