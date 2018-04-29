مواجهات بين النظام السوري وسوريا الديمقراطية شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، الذي سيطر على عدد من القرى الواقعة شرقي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي، على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي، ضمن حملة كبيرة ضد داعش.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها، تمكنت خلال هجومها صباح اليوم من التقدم والسيطرة على 4 قرى هي شقرا والحصان والجيعة والجنينة.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، نتيجة الهجوم الذي ترافق مع استهدافات متبادلة على محاور القتال بين الطرفين.

وأسفرت المعارك والهجوم المباغت لقوات النظام عن سقوط خسائر بشرية من الجانبين، إذ وثق المرصد السوري 6 مقاتلين على الأقل بينهم قياديان اثنان بالإضافة لإصابة أكثر من 22 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة, كما سقطت خسائر بشرية مؤكدة من قوات النظام في هذا الهجوم.

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