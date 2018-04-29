سوريا الديمقراطية تطرد النظام السوري من قرى دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية طردَها قواتِ النظام السوري من عدة قرىً في مناطق غنيةٍ بالنفط في محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق، كانت سيطرتْ عليها في وقت سابق اليوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي، إن قوات النظام كانت قد دخلت 4 قرىً في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أنها تمكنت من استعادة القرى.

وكانت مواجهات قد اندلعت في وقت سابق، تمكنت خلالها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها من السيطرة على قرى شقرا والحصان والجيعة والجنينة، الواقعة شرقي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها، تمكنت خلال هجومها صباح اليوم من التقدم والسيطرة على 4 قرى هي شقرا والحصان والجيعة والجنينة.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، نتيجة الهجوم الذي ترافق مع استهدافات متبادلة على محاور القتال بين الطرفين.

وأسفرت المعارك والهجوم المباغت لقوات النظام عن سقوط خسائر بشرية من الجانبين، إذ وثق المرصد السوري 6 مقاتلين على الأقل بينهم قياديان اثنان بالإضافة لإصابة أكثر من 22 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة, كما سقطت خسائر بشرية مؤكدة من قوات النظام في هذا الهجوم.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي، بعد نجاحها في دحر داعش هناك.

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