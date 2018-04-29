سوريا الديمقراطية تبدأ عملية عسكرية ضد داعش في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية من مناطق سيطرتها في مدينة الرقة شمالي سوريا، استعدادا لبدء عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة الهجين في ريف دير الزور شرق سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات العسكرية تلك تأتي بهدف استرداد ما تبقى من أراض يحتلها التنظيم في ريف دير الزور.

مزيد من التفاصيل في سياقِ تقريرِ الزميل عبدالكريم جلمود.

تعزيزات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية تحضيرا لعملية عسكرية بهدف ضرب معاقل تنظيم داعش في منطقة الهجين في ريف دير الزور الشرقي.

ووصلت تلك التعزيزات الجديدة إلى قوات سوريا الديمقراطية قادمة من مناطق سيطرتها في مدينة الرقة شمالي سوريا، إلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وذكرت مصادر، أن رتلا عسكريا ضم مئات الأفراد، وآليات ومدرعات عسكرية وأسلحة ثقيلة انطلقت من ساحة كندال غرب مدينة الرقة باتجاه مناطق تحتلها داعش في ريف دير الزور، استعدادا للمواجهة المرتقبة، حيث لا تزال قوات سوريا الديمقراطية، تخوض معارك لطرد التنظيم من آخر جيوبه في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن العملية العسكرية المرتقبة تتزامن مع تحضيرات عسكرية أخرى لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تنفيذ عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة أيضا، بهدف السيطرة على داعش.

وفي ظل التقارير التي تتحدث عن هزيمة داعش في سوريا، إلا أن تقريرا حصريا لموفدة أخبار الآن جنان موسى في وقت سابق وجد أن التنظيمَ لا يزال يحتل بقعة شاسعة من منطقة دير الزور والبوكمال في شرق سوريا.

وبحسب التقرير الحصري يتركز وجود مسلحي تنظيم داعش حاليا في المنطقة الممتدة من شمالي البوكمال شرقي البلاد باتجاه منطقة الميادين، مع المساحات الضيقة غرب وشرق نهر الفرات.

تلك التعزيزات تأتي بعيد ضربات جوية مميتة شنتها القوات الجوية العراقية على مواقع للتنظيم داخل سوريا بهدف منعه من إعادة تنظيم نفسه من جديد في هذه المناطق.

وبعد 3 سنوات من احتلاله مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم في الأشهر الأخيرة بهزائم متتالية في البلدين خسر معها 95 % من مناطقه، بما في ذلك مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله في سوريا.

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