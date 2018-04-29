خادم الحرمين يضع حجر أساس مشروع القديه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حجر الاساس لإنشاء مشروع القـَدية، الذي يُعدُ مدينة ً ثقافية ورياضية وترفيهية فريدة من نوعها في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية فقد رعى الملك سلمان حفلَ البدءِ بمشـروع "الـقدية"، الـوجهة الجديدة فـي السعودية، والـتي سـيتم إنـشاؤهـا غربي الـعاصمة الرياض.

كذلك شهـد حفل وضـع حجـر الأسـاس للمشـروع كبار الـمسؤولـين المحليين والـدولـيين، وطيف واسـع مـن صناع الـقرار وكبار المستثمرين ومـمثلي الشـركات الإقليمية والـدولية الـمتخصصة، إيـذانـا بـانطلاق أعـمال الـبنية الـتحتية فـي المشـروع رسـميا، ومن المقرر الانـتهاء مـن الـمرحلة الأولـى مـن المشروع فـي عام 2022.

يعتبر القِدِيّة وجهة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة العربية السعودية، فيما ستصبح معلماًثقافياً بارزاً ومركزاً ترفيهياً هاماً لتلبية احتياجات الجيل الحالي وأجيال المستقبل في المملكة.

الشباب السعودي وإطلاق قدراتهم وتوسيع آفاقهم نحو مجالات أرحب وتجارب جديدة غير متوقعة، حيث الوطن الحقيقية التي تتمثل في المجتمع وأفراده. ويوفر المشروع وجهة فريدة من نوعها لاكتشاف مواهب ويجسّد مشروع القِدِيّة رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستثمار في ثروة يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الرياض في المنطقة الوسطى، مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء

المملكة. ويتميّز الموقع بتضاريس فريدة من الأودية، والتلال، والتراكيب الصخرية، والمرتفعات المتعددة، مما يجعله واحة جذب سياحي رائعة. ويٌعتبر المشروع أحد الاستثمارات المجدية داخل المملكة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطن. ويسهم في تعزيز تنافسية المملكة عالمياً باستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين. ويحقق عوائد إضافية للاقتصادالسعودي، من خلال تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية المساندة مثل: المقاولات، والضيافة، والخدمات، والتجزئة وغيرها. ويسهم مشروع القِدِيّة في توفير فرص عمل مختلفة لأبناء وبنات الوطن. وسيوفر المشروع آلاف الوظائف في مختلف المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية. يقوم مشروع القِدِيّة بدور هام في تحسين مستويات المعيشة في المملكة، وتعزّيز مسيرة الرقي والتقدم، وتحقيق المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي. ويحقق مشروع القِدِيّة نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم السياحة الداخلية، لدوره في تحويل الإنفاق على

السياحة الخارجية إلى داخل المملكة، من خلال توفير خيارات ترفيهية نوعية ومتميّزة منتقاة بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة أفراد المجتمع.

وضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، حجر الأساس لمشروع القدية في الرياض.

ويعد مشروع القدية مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

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