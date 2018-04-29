القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على 19 أجنبية إنتمين لداعش..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر القضاء العراقي حكماً بالمؤبد على تسعة عشرة مواطنة روسية بعد إدانتهن بتهم عبور الحدود غير الشرعي والإنتماء الى تنظيم داعش الإرهابي، كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أحكاماً بالاعدام والسجن المؤبد بحق 10 مواطنات من فرنسا و روسيا وأذربيجان وقرغيزستان بتهمة القتال مع داعش ضد القوات العراقية.



و قال المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبدالستار البيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت احكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 مدانات اثنان منهن يحملن الجنسية الاذرية وثلاث اخريات من دولة قرغيستان لانتمائهن لتنظيم داعش الارهابي.



و أضاف البيرقدار أن المدانات ينتمين الى تنظيم داعش الارهابي فضلا عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية "، مبيناً أن الأحكام صدرت وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي.

و كان القضاء العراقي حكم في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل الجاري بالإعدام شنقا على مواطنتين من أذربيجان و 3 من قيرغيزستان وفي شهر شباط/ فبراير الماضي صدرت أحكام مشابهة بحق 16 امرأة من تركيا بتهمة الإنتماء الى تنظيوم داعش الإرهابي.



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