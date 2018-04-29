الجبير: يجب فرض عقوبات على إيران لدعمها الإرهاب
اخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إنه يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، مضيفا ان الرياض تؤيد سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي، قال الجبير ان المباحثات مع مايك بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة.
من جانبه قال بومبيو إن إيران تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وأن بلاده لن تغض الطرف عن أنشطتها الإرهابية في المنطقة، مشيرا إلى ان أمن المملكة العربية السعودية مهم بالنسبة لواشنطن.
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