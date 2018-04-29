​​​​​​​الجبير: يجب فرض عقوبات على إيران لدعمها الإرهاب

... الجبير: مستعدون لتقديم المساعدات لقطر قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان المملكة العربية السعودية وحلفائها مستعدون لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر في حال احتاجت إليها

... الجبير: المخرج الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الوسائل السياسية

... توسع دائرة مقاطعي قطر انضمت دول عربية جديدة، إلى قرار مقاطعة دولة قطر المتهمة بدعم الإرهاب ، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجراءات التي اتخذت حيال الدوحة أنها قد تشكل بداية نهاية رعب الإرهاب، مشيدا بالدور القيادي للسعودية.

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