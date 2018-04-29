التحالف يعاود غاراته على مواقع الميليشيات في صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



استأنفت طائراتُ تحالفِ دعم الشرعية في اليمن شنَ غاراتٍ مساءَ السبت على مواقع وثكناتٍ عسكرية لميليشيات الحوثي في أنحاء متفرقة من العاصمةِ صنعاء. وأفادَ شهودٌ عيان بأن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للانقلابيينَ في منطقةِ النهدين جنوب العاصمة ، وفي معسكرِ الفرقة الأولى مدرع شمالَ غربي مدينةِ صنعاء. كما نجحت قوات الجيش اليمني، وبإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في إحراز انتصارات جديدة، غربي محافظة تعز وشمالي محافظة لحج، حيث قتل العشرات من ميليشيا الحوثي، بينهم 50 من كبار الضباط

بينما أبطلت قوات التحالف 4 صواريخ باليستية حوثية باتجاه جازان. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا أطلقت الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وبإسناد قوات التحالف أعلن انطلاق مهمة «الجبال السود» لطرد عناصر «القاعدة» من المديريات التابعة لحضرموت. وأعلن أمن محافظة عدن مقتل أمير ولاية عدن أبين في تنظيم داعش في عملية دهم بحي الممدارة واعتقال 3 من أفراد التنظيم.

في غضون ذلك، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي أربعة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثيين في اتجاه مدينة جازان جنوب المملكة أمس. وأشار الدفاع المدني السعودي إلى استشهاد مواطن وتضرر منزلين في «محافظة صامطه» (جازان)، نتيجة سقوط شظايا المقذوفات الحوثية.

واستهدفت غارة للتحالف محيط «ميدان السبعين» في صنعاء، حيث شُيع رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للجماعة صالح الصماد، فيما استهدفت غارة أخرى معسكر «الأمن المركزي» في العاصمة.

اقرأ أيضا:

مقتل 38 مسلحا حوثيا بينهم قياديان بغارة للتحالف في صنعاء..

