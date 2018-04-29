أمريكا: نعمل مع السعودية كشريك قوي يقود الاستقرار بالمنطقة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على تويتر، إن للسعوديةِ دورٌ قيادي مهم في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، معتبرة ً أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره السعودي، عادل الجبير، الأحد،

ووصل بومبيو إلى الرياض السبت في بداية جولة إقليمية. واستهل مهامه بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره السعودي، عادل الجبير، الأحد، في ختام الزيارة المقرر أن تناقش الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني وعملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وتزامناً مع زيارة بومبيو للرياض، قال مسؤول أميركي كبير إن التصدي لتهديدات إيران سيكون الملف الأبرز في جولة وزير الخارجية الجديد في المنطقة على مدى يومين.

وذكر المسؤول أن هناك وعياً دولياً بالحاجة الكبيرة والعاجلة لفرض قيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية. كما وصف برنامج إيران الصاروخي بالتهديد الأمني، مشيراً إلى أن واشنطن تطالب الأمم المتحدة وكافة دول العالم لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطين بالبرنامج.

وأضاف أن هذا الملف شكل جزءاً كبيراً من النقاش بين الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين.

المزيد:

خادم الحرمين يضع حجر أساس مشروع القديه