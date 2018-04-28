واشنطن بوست: قطر متورطة في تمويل ميليشيات في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، مراسلاتٍ حصرية مسربة تكشف أن قطر دفعت مئات ملايين الدولارات لكتائبِ حزب الله العراقي وفيلق القدس في العراق، من أجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختُطفوا في العراق سنة 2015.

وتضيف الصحيفة أن دفع تلك الأموال لم يكن سوى جزء من صفقة أكبر شملت إيران وتركيا، فضلا عن ميليشيات حزب الله اللبناني وجبهة النصرة.



ووافقت قطر في أبريل على دفع 275 مليون دولار على الأقل، لأجل الإفراج عن 9 أفراد من الأسرة الحاكمة و16 مواطنا آخرين تعرضوا للاختطاف أثناء رحلة صيد في العراق.

وقالت "واشنطن بوست" إنها تأكدت من دفع القطريين أموالا للجهات المذكورة، بناء على رسائل بين المسؤولين القطريين.

وتوضح المراسلات، أن صفقة تحرير الرهائن، كانت تقوم على دفع 150 مليون دولار نقدا للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة على قوائم الإرهاب.

وتضم الأطراف الوسيطة في الملف القطري كلا من الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، إضافة إلى جماعة عسكرية متورطة في هجمات دامية ضد القوات الأميركية في العراق.

وجراء دخول عدة أطراف على الخط، ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار، تشمل صفقة الإفراج عن جنود إيرانيين في سوريا.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين قطريين وقعوا على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين وميليشيات، فضلا عن 50 مليون دولار لشخص أشير إليه بقاسم، أي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وهو أحد أبرز اللاعبين في صفقة الإفراج عن الرهائن، و 150 مليون دولار لكتائب حزب الله العراق، بالإضافة إلى 10 مليون دولار لوسيط اسمه أبو محمد السعدي.

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