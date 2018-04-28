مقتل 38 مسلحا حوثيا بينهم قياديان بغارة للتحالف في صنعاء..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بينهم قياديان في غارة جوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مقتل 38 شخصا في الغارة التي إستهدفت مبنى لوزارة الداخلية يسيطر عليه مسلحو ميليشيا الحوثي , مضيفاً أن من بين القتلى قياديين إثنين على الاقل.



و بدأت المملكة العربية السعودية على رأس التحالف العسكري العربي عملياتها في اليمن في آذار/مارس عام 2015 دعما للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي تنتشر في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.



وفي الأشهر الماضية فشلت ميليشيات الحوثي في تهديد أراضي المملكة العربية السعودية على الرغم من تنفيذها هجمات صاروخية باليستية حصلت عليها من إيران بينها الهجوم الأخير بأربعة صواريخ على مدينة جيزان جنوبي السعودية حيث تمكنت الدفاعت الجوية للمملكة ن إعتراضها و إسقاطها من دون تسجيل اي ضحايا.



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