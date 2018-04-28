جاويش أوغلو : سنتحرك مع امريكا في منبج السورية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في بروكسل.

وأضاف تشاووش أوغلو أن فرنسا لا وجود لها في منبج، مشيرا إلى أن تركيا قد تقيّم "عروضا جيدة" من الحلفاء لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى.

وكانت تركيا شنت عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمالي سوريا في 20 يناير الماضي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بنقل العمليات العسكرية إلى منبج، على مسافة أبعد نحو الشرق، حيث تتمركز القوات الأميركية.

وكانت تقارير إعلامية تركية قد أفادت مؤخرا ببدء قوات أمريكية وفرنسية تعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في مدينة منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة عقب عملية عفرين.

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