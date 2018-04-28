تقرير أمريكي يكشف شحنات مريبة من إيران إلى سوريا

أخبار الآن| واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (متابعات)

أكد مصدرٌ في الإدارة الأمريكية أن أجهزة َ الاستخبارات في بلاده تراقب من كثب ما وصفَها بـشحناتٍ جويةٍ مريبة بين إيران وسوريا، يُشتبه بأنها قد تحتوي على أسلحة أو منظومات عسكرية.

ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن المصدر أن هذا النوع من الشحنات الجوية، وإن كان ليس بالمستغرب، إلا أن توقيته لفت انتباه أجهزة الاستخبارات لأنه جاء بعد الضربات الجوية التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للنظام السوري خلال وقت سابق من الشهر الحالي.

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