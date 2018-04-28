السعودية تعترض 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جازان

أخبار الآن | جازان - السعودية (واس)



نجحت الدفاعات الجوية السعودية، السبت، في تدمير 4 صواريخ باليستية، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مناطق المملكة العربية السعودية المأهولة بالسكان في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة 10:40 من صباح السبت إطلاق 4 صواريخ باليستية من قِبل المليشيات الحوثية من محافظة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد تركي المالكي، أن الصواريخ أطلقتها المليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة جازان، وأن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضها جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الجمعة صاروخاً أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران.يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت قد أُطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، وتمكنت دفاعات المملكة من اعتراض معظمها، بحسب ما أعلن التحالف العربي.

ويأتي إطلاق المليشيات للصواريخ بشكل هيستيري خلال الفترة الماضية، في ظل انهيارات واسعة وتداعٍ للجبهات التي كانت تحت سيطرتها خصوصاً في معاقلها الرئيسية بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

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