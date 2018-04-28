إيران تعطل تطبيق تليغرام لمنع تبادل الفيديوهات والصور

أخبار الآن | طهران - إيران - (وكالات)

بدأت السلطات الإيرانية تعطيل تطبيق تليغرام للرسائل الفورية، الذي يجري استخدامه على نطاق واسع في إيران.

وفي بيان رسمي، قالت الهيئة المشرفة على تشغيل الإنترنت إن تبادل الرسائل والفيديوهات عبر تطبيق تليغرام لم يعد مصرحا به بعد الآن في إيران.

وأضافت أن هذه الخطوة من المرجح أن تؤثر على "جودة" التطبيق في البلاد.

وقال مسؤولون بهيئة الاتصالات الإيرانية إن رخصة تليغرام لنصب خوادمها في البلاد قد انتهت، وهذا يعني أنه يجب نقل تلك الخوادم خارج الحدود الإيرانية، وأن كل حركة المرور الداخلية للتطبيق يجب أن تمر الآن عبر بوابات الإنترنت، التي تتحكم فيها الحكومة الإيرانية.

ولم تؤكد شركة تليغرام بعد تفعيل هذا الحجب، أو ما إذا كانت قد نقلت بنيتها التقنية إلى خارج إيران.

إقرأ أيضاً:

بومبيو: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن اتفاق إيران النووي