غرق 40 مدنيا اثناء فرارهم من العنف في الكونغو

أخبار الآن | أوبانغي - الكونغو ( وكالات )

غرق 40 مدنيا على الأقل إثر انقلاب قواربهم في نهر اثناء محاولتهم الفرار من المعارك في شمال غربي جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مسؤول محلي رفيع، وقال نائب محافظ ولاية جنوب أوبانغي جان باكاتوي لوكالة فرانس برس "منذ ليل الأربعاء، عثرنا على جثث 40 شخصا" بعدما انقلبت قواربهم. وكان المدنيون يحاولون عبور نهر أوبانغي على الحدود مع جمهورية الكونغو المجاورة.

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