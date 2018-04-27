"طرق دبي" تنفي تشغيل هايبرلوب يربط مطاري أبوظبي وآل مكتوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، صحة ما أعلنته شركة هايبر لوب لتقنية النقل (HyperloopTT)، عن تشغيل أول خط للهايبرلوب يربط مطار أبوظبي ومطار آل مكتوم في دبي.

وقالت الهيئة انه ليس هناك مسار محدد لتشغيل نظام الهايبر لوب في دبي أو بينها وبين الإمارات الأخرى، مؤكدة أن النظام لايزال قيد البحث والتطوير، والهيئة تتابع عن كثب التطورات في هذه التقنية، وستقوم بدراسة عدة خيارات لتحديد المسار، وسيتم الإعلان عنه مستقبلاً.

وأكدت الهيئة أن مشاريع بهذه الضخامة والتعقيد، لا بد أن يسبقها دراسات تخطيطية وهندسية دقيقة، ودراسات جدوى اقتصادية لمعرفة إمكانية تنفيذه وتقليل المخاطر المحتملة، وتعظيم الفائدة من المشروع.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، بيبوب غريستا، أعلن ذلك في جلسة شارك فيها خلال أعمال اليوم الثالث من معرض ومؤتمر النقل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتم أعماله في دبي، الأربعاء، كما عرض في الجلسة فيديو عن المشروع، يوضح مسار الخط المزمع إنشاؤه.

وقالت إنها تتابع عن كثب التطورات في هذه التقنية، وستدرس خيارات عدة لتحديد المسار، لافتة إلى أن مشروعات بهذه الضخامة والتعقيد لابد أن تسبقها دراسات تخطيطية وهندسية دقيقة، ودراسات جدوى اقتصادية، لمعرفة إمكان تنفيذها وتقليل المخاطر المحتملة، وتعظيم الفائدة منها. وكانت الهيئة كشفت، خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، في فبراير الماضي، عن النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب، بالتعاون مع شركة فيرجن هايبرلوب ون. وأعلنت حينها أنها قطعت شوطاً مع الشركة، في دراسة جدوى المشروع من الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية، وتحديد الخطوط التي يمكن لتقنية الهايبرلوب أن تعمل عليها، وصولاً إلى تصميم النموذج الأولي للهايبرلوب، الذي يعرض للمرة الأولى في العالم.

يذكر أن تكنولوجيا الهايبرلوب تستخدم نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع نقل الركاب والبضائع، من خلال أنبوب فارغ من الهواء، إذ صمم النظام بما يساعد على رفع المركبة عن المسار بشكل بسيط داخل الأنبوب، وتحركها بسرعة تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة. ويمكن للهايبرلوب قطع مسافة بين دبي وأبوظبي في 12 دقيقة.

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