دلالات على التدخل الايراني في الشؤون الدينية العراقية

أخبار الآن | النجف - العراق (رويترز)

علامات جديدة يجدها مراقبون تؤكد تورط طهران في التدخل في دول الجوار خاصة ً العراق وتحديدا في الموضوع الديني ، املا في تصدير ولاية الفقيه الى العراق . طهران التي في كل مرة تـَنفي هذه الحقيقة.. تـَعجز عن تفسير زياراتِ قياداتها من عدة اتجاهات الى بلاد الرافدين .ولعل منافسَة ايران على زعامة الشيعة في العراق ، الصراع الاقوى الذي تـَتكل عليه ايران في المرحلة الراهنة.

محمود الهاشمي الشاه رودي وهو أحد كبار المسؤولين وكبار رجال الدين في إيران يُمثل مركزَ القوة لطهران..

إذ في أوائل شهر سبتمبر أيلول الماضي توجه الشاهرودي إلى محافظة النجف ذات الرمزية الدينية الكبيرة للشيعة جنوب العراق، مصحوبا بحاشيته التي تتضمن عددا غيرَ قليل من رجال الأمن والرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني - أقوى القطاعات العسكرية نفوذا في ايران.

وامضى الشاهرودي الذي يَلقى دعما من ايران ليكون خليفة ً للسيستاني عدة أيام في لقاءات مع المسؤولين ورجال الدين وطلبة المدارس الدينية في محاولة لاستمالتهم.

في المقابل ، يَخشى كبار رجال الدين في النجف أن تحاول إيران توسيع نفوذها ، ويَنظر البعض للشاهرودي بعين الارتياب رغم أن بوسعه أن يؤسس قاعدة َ دعم بين الطلبة.

المناطق محل النزاع

عَمدت إيران إلى توسيع نفوذها في العراق من خلال مساعدة الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد على استعادة المناطق المتنازع عليها من أيدي الأكراد.

فقد تولى قاسم سليماني قائد الوحدة المسؤولة عن العمليات خارج إيران في الحرس الثوري بنفسه مهمة إقناع بعض القيادات الكردية بالتخلي عن مطالبتها بالمدن المتنازع عليها مثل كركوك الغنية بالنفط.

وإذا أمكن لإيران أن تـَفرض سطوتها في اختيار أكبر رجال المذهب الشيعي في العراق فسيصبح بوسعها أن تـَحكم قبضتها على السلطة في البلاد لسنوات مقبلة .

كذلك فإن وجود رجل ِ دين ٍ رفيع ِ المقام في النجف متعاطفٍ مع المصالح الإيرانية سيبدد إمكانية وجود منافس للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي يَعتبر نفسه زعيما للشيعة في مختلف أنحاء العالم.

ويقول مسؤولون ومراقبون عراقيون إنه لولا نفوذ السيستاني لاندلعت اشتباكات ٌ بين الطوائف ، بل وبين الفصائل الشيعية المتنافِسة...

حشد الدعم

تمثل زيارة الشاه رودي مظهرا واحدا فقط لمدى سعي إيران لحشد التأييد لمرشحِها لخلافة السيستاني.

وتعمل ايران على كسب هذا الحشد من خلال مشاريع في المراقد الدينية العراقية .

إذ تـُشارك شركة ٌ مرتبطة بالحرس الثوري في مشروع ٍ تبلغ كلفته 300 مليون دولار لتوسيع مرقد الإمام علي ، رضي الله عنه ، ليصبح ثاني أكبر موقع مقدس عند المسلمين بعد الحرم المكي في السعودية .

الخبير في شؤون الحرس الثوري في المجلس الأطلسي (علي ألفونه) عَدَ أن هذه المشروعات تَخلق حالة من التبعية لإيران بين مُستقبلِي المساعدات لأنها تعمل على دمج البنية التحتية العراقية في شبكة البنية التحتية الإيرانية.

مضيفا أن مثلَ هذه الأنشطة توفر غطاء لشبكات الاستخبارات التابعة لطهران العاملة في العراق.

وفي صورة اخرى ايضا ..في عام 2011 افتـَتح الشاهرودي مكتبا في محافظة النجف وبدأ يَدفع منحا لطلبة المدارس الدينية . ويقول مراقبون إن هذا يمثل محاولة ً من جانب إيران لزيادة نفوذها.

معنا من العاصمة الاردنية عمان رعد هاشم المحلل السياسي والخبير في الشأن العراقي

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