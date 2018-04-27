حفتر: لن نتوقف عن ملاحقة الإرهابيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية - (وكالات)

عبر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، عن سعادته البالغة بحفاوة استقباله فى مطار بنينا بمدينة بنغازى، من رؤساء القبائل وعمداء البلديات وأعضاء مجلس النواب الليبى وضباط القوات المسلحة.

وأكد أن الجيش الليبى لن يتوقف عن ملاحقة الإرهابيين حتى يتحقق مستقبل افضل للشعب الليبي .

وأضاف المشير خليفة حفتر: "نريد أن نطمئنكم أننى بصحة جيدة، وكنت أريد التحدث واقفا ولكن الأطباء فرضوا علينا الجلوس.. ونقدر ثبات مواقفكم وتصميمكم الذى لم يهتز.. وبالنسبة للجيش الذى فى مدة قليلة لا تتجاوز الأربع سنوات من الكفاح والتدريب والقتال، فقد صنف على أنه رقم 9 فى أفريقيا، وهذا الثبات وهذه المواقف والعطاء هو ما جعلها فى هذه المرتبة".

وشدد حفتر على أن ثقة الشعب الليبى فى جيشه هو ما سيصل بهم إلى حياة حقيقية، وما يتمناه الشعب الليبى فى فترة وجيزة وأن يشق طريقه بين الدول المتقدمة وليست المتخلفة، متابعاً: "سيعيش الليبيون الحياة التى يتمنوها بإذن الله.. وأشكركم على هذا الاستقبال الرائع والذى يدل على الثقة المتبادلة".

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