هولندا ترفع منع السفر إلى تونس

أخبار الآن | أمستردام- هولاندا (وكالات)

أعلنت الحكومة الهولندية، الأربعاء، أنها قررت إلغاء قرارها السابق القاضي بمنع مواطنيها من السفر إلى تونس بغرض السياحة.

ويأتي قرار هولندا الجديد بالسماح لمواطنيها بزيارة تونس بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى مقر البرلمان الهولندي ، وإجرائه محادثات مع رئيسة مجلس النواب هناك خديجة عريبي، ورئيسة مجلس الشيوخ أنكي برو كرز.

وقالت حكومة تونس، مطلع الشهر الجاري، إن عائدات السياحة زادت بنسبة 23%، على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار الهجمات الإرهابية الدامية التي وقعت في عام 2015.

وذكرت وزارة السياحة التونسية أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وفي وقت سابق، قررت بريطانيا رفع حظر سفر مواطنيها إلى تونس، بعد انقطاع دام 3 سنوات، جراء العملية الإرهابية التي استهدفت فندقا في مدينة سوسة الساحلية، وكان أغلب ضحاياها من جنسيات بريطانية، كما أعلنت الدنمارك والنرويج وآيسلندا والسويد وفنلندا وبلجيكا، رفع تحذير رعاياها من السفر إلى تونس.

ويوفر قطاع السياحة في تونس نحو 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم إيراداته بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصائيات وزارة السياحة التونسية.

اقرأ أيضا: طلبوا "اللجوء" الى أوروبا.. فوجدوا أنفسهم داخل سجون هولندية! (صور)