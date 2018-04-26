مندوب بريطانيا في منظمة الكيماوي: إفادة روسيا حركة دعائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال المندوب البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إن تصريحاتِ روسيا والنظام السوري مجردُ خدعة.

وقال بيتر ويلسون إن إفادة َ روسيا والنظام المقدمة في مقر المنظمة ما هي إلا حركة ٌ دعائية.



ويقول النظام السوري وحليفهُ الروسي إنهما أحضرا عدة َ سوريين من دوما، حيثُ يحققُ فريقٌ تابع للمنظمة في هجوم ٍ كيماوي في السابع من أبريل/ نيسان، كدليل ٍ على عدم ِ وقوع أي هجوم من هذا النوع.

وذكر السفير بيتر ويلسون إن محققي المنظمة هم من يفترض أن يجروا لقاءات بأي شهود، مضيفا أن بريطانيا وحلفاءها لن يحضروا الإفادة المقررة.

وقال في بيان "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ليست مسرحا"

يذكر أن السفير الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ألكسندر شولجن كان زعم الثلاثاء أن لدى بلاده شهودا لكشف ما وصفه بـ "الأكاذيب المتعلقة بالهجوم الكيمياوي المزعوم في دوما".

وقال شولجن في تصريحات لشبكة "آي تي في" الإخبارية البريطانية، إن روسيا تهدف إلى كشف ما وصفته "بأكاذيب لا يمكن غفرانها" بشأن الحادث المزعوم. وأضاف أن بلاده ستحضر 17 سورياً من دوما، منهم سبعة ظهروا في فيديو لمجموعة "الخوذ البيضاء" للإنقاذ وهم في حالة سيئة وأقرب إلى الموت.

كما أكد أن كل واحد من الأشخاص السبعة سيشير إلى نفسه في الفيديو خلال "جلسة خاصة" في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

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