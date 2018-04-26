الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب محافظة تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حرر الجيش اليمني مواقع جديدة في الطريق الواصل بين مدينتي الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز وسط اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب "إن قوات اللواء الثاني حزم، حررت عشرة مواقع مهمة في جبهة الشريجة - الراهدة أهمها وادي الدبا والجعشا في مديرية خدير، ومرتفعات أخرى في السحي".

وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العمليات العسكرية التي يشرف عليها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل علي حسن تسير وفق ما هو مخطط لها، في الوقت الذي ينحسر فيه تمدد مليشيا الانقلاب، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مصرع 15 عنصراً من المليشيا الانقلابية وأسْر ثلاثة آخرين، واستعادة العديد من الأسلحة المتوسطة منها (آر بي جي)، ومعدلات متوسطة.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة الشحنات والمواد الإغاثية إلى الداخل اليمني.

وبين المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض إلى أن ميليشيا الحوثي منعت سفن إغاثة من دخول ميناء الحديدة، رغم إعطائها التصاريح اللازمة من قبل قوات التحالف في عملية تأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية لميناء الحديدة بغرض رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.

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