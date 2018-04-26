أمطار غزيرة ونادرة تغمر شوارع القاهرة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

هطلت أمطارٌ غزيرة ونادرة في هذا التوقيت من السنة، على العاصمةِ المصرية، ومناطق أخرى من البلاد، حيث غمرت مياهُها الطرقَ وأحدَ الأحياءِ الجديدة شرقي القاهرة.

وأجبرَ هطولُ الأمطار الجهات المختصة على غلقِ الطرقِ السريعة التي تربطُ القاهرة بمحافظاتٍ أخرى.

وأغلقت الأمطار أجزاءً من الطرقِ الرئيسية لعدةِ ساعات، ما أجبرَ بعضَ المسافرين على قضاءِ الليل داخل سياراتهم.

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