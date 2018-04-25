مؤتمر بروكسل جمع أكثر من 4 مليارات دولار لدعم سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

اختتم مؤتمر سوريا والمنطقة للمانحين في بروكسل أعماله بجمع أربعة مليارات و أربع مئة مليون دولار لدعم اللاجئين من هذا البلد والنازحين فيه، مشدداً على ضرورة ضمان أن لا تصل هذه المساعدات إلى أيدي النظام السوري أو إلى المناطق الخاصعة لسيطرته.

7 سنوات من القتال والقصف المستمر بلا هوادة والهجمات المروعة على المرافق الطبية والمدارس والأسواق، وإستخدام أساليب التجويع، كلُها أدت إلى معاناة رهيبة للمدنيين في جميع أنحاء سوريا، مثلما علينا دعم المعنفين هناك فعلينا ضمان أن لا تصل مساعداتـُنا إلى أيدي نظام الأسد، بهذه العبارات بدأ مؤتمر المانحين في بروكسل وإختتم مناقشاته حول مستقبلِ سوريا والسلام فيها.

ومع إنطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل حذرت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا من كارثة إنسانية جديدة في إدلب، داعياً الى ضمان أن لا تتحول هذه المدينة الى حلب جديدة أو الغوطة الشرقية الجديدة لأن الأبعاد مختلفة فيها تماما.

كان مؤتمر بروكسل يستهدف جمع الأموال ثمانية مليارات دولار لدعم اللاجئين ولتحريك مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، لكنه تمكن من جمع 4 مليارات و 4 مئة ملون دولار، في وقت دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني روسيا وإيران وتركيا الى بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

تأتي دعوة موغيريني بعد قليل من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها خلال مؤتمر مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتريث بقراره إعادة القوات الأمريكية من سوريا، وأنه من المهم عدم السماح بتنامي النفوذ الإيراني في هذا البلد، كما شدد على عدم إعطاء إيران مجالاً مفتوحاً على البحر المتوسط وأن بلاده ستترك أثراً قوياً ودائماً في سوريا أما قواتـُه هناك فسيكون إنسحابُها نسبياً.

من جهته أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لبنان المجاور لسوريا يؤيدُ الحلولَ السياسيةَ فيها، مشدداً على أن أيَ تأخير في إيجاد حل سيضر النازحين ويضر بلادَه.

أما المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي فشدد على الناحية الأنسانية مؤكداً أن السوريين يمثلون ربعَ عدد اللاجئين في العالم و لا يوجد بين حالات الطوارئ ما يتطابق مع هذه الأزمة في الوقت الراهن.

هذا و يقول الإتحاد الأوروبي إن هناك أكثر من ستة ملاين نازحٍ داخل سوريا بينما فر أكثرُ من خمسة ملايينَ آخرين من المعارك، فضلاً عن حاجة نحوِ 13 مليون شخص الى مساعدات.

ومعنا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات

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