حظر المساعدات لمناطق سيطرة النظام السوري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم النظام السوري، ويطلب مشروع القانون مصادقة ً ئاسية على استخدام المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق السورية بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وثلاثة وعشرين، ويحظر استخدام هذه الأموال في مناطق يسيطر عليها النظام السوري أو القوات المرتبطة به.

ولا يسمح مشروع القانون بمثل هذه المساعدة إلا إذا أقر الرئيس الأمريكي بأن النظام السوري قد توقفت عن استهداف المدنيين وتحقيق تقدم في ملفات حماية حقوق الإنسان واستعادة القانون والالتزام بالمعاهدات الدولية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا أو نسخة مماثلة لإقراره نهائيا من قبل الكونغرس.

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